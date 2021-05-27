Киев, , 16:09 — REGNUM Если бы парламентские выборы на Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшую поддержку избирателей получили бы партия «Слуга народа» — 23,8%, и «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 20,9%.

Результаты соответствующего опроса, проведенного Агентством стратегического планирования и коммуникаций совместно с американской компанией International Institute for Eastern European Studies (USA) представлены сегодня, 27 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, также в следующий состав парламента Украины попала бы «Европейская солидарность» Порошенко (17,4%) и «Батькивщина» Тимошенко (9,3%). Остальные политические силы в настоящий момент не проходят барьер в 5%, но ближе всего к его преодолению «Партия Шария» (4,8%), а также «Сила и честь» (4,3%).

Кроме того, исследователи обратили внимание на то, как изменилось отношение украинцев к празднованию 9 мая — Дня Победы — за последние годы. В частности, опрос показал, что для 50% опрошенных важность этого дня осталась неизменной, для 23% важность этого праздника увеличилась, 14% затруднились с ответом и для 13% важность праздника снизилась. Согласно опросу, парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» сделала больше других для празднования Дня Победы 9 мая на высоком уровне. Работу партии поддержали 75,8% опрошенных украинцев, далее идет партия «Слуга народа» — 8,7%, за ней «Европейская Солидарность» — 5,3%, ВО «Батькивщина» — 4,1% и «Голос» — 0,9% голосов. 5,2% респондентов затруднились с ответом на заданный вопрос. Также, согласно опросу, 68,3% опрошенных украинцев считают, что решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от официальных торжеств 9 мая по поводу празднования Дня Победы было неправильным. 20,1% опрошенных такое решение президента поддержали и 11,6% затруднились с ответом.

Также в ходе опроса выяснилось, что 75,5% респондентов считают, что власть не справляется с вакцинацией населения. 13,7% затруднились с ответом, 10,8% опрошенных украинцев считают, что власть справляется с вакцинацией населения. 70,9% опрошенных назвали причиной провала непрофессионализм украинской власти, влияние политики на выбор вакцины, ещё 14,7% считают, что причины объективны — большая очередь на вакцины в мире, сложностью проведения переговоров, 14,4% с ответом затруднились.

Социологи информируют, что опрос был проведен в период с 22 по 26 мая, в ходе исследования опрошено 3000 респондентов от 18 лет во всех областях Украины методом CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера).