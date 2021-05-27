Лондон, , 16:08 — REGNUM Руководство лондонского «Тоттенхэма» хочет венуть аргентинского специалиста Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды. Об этом 27 мая сообщило английское издание The Guardian. 19 ноября 2019 года Почеттино был отправлен в отставку после неудовлетворительных результатов команды во второй половине года.

«Пари Сен-Жермен», который сейчас тренирует Маурисио Почеттино, занял вторую строчку в Лиге 1, упустив вперед «Лилль». Ранее появлялась информация, что аргентинец может быть отправлен в отставку летом 2021 года.

На данный момент пост главного тренера «Тоттенхэма» после увольнения Жозе Моуриньо занимает экс-игрок «шпор» Райан Мейсон. По итогам сезона «Тоттенхэм» с 62-мя очками занял седьмую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.