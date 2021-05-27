Москва, , 16:08 — REGNUM Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук не может решать, как будет работать контактная группа. Об этом 27 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Он напомнил, что контактная группа создана в рамках документов, принятых на саммите в Минске в 2015 году и утвержденных резолюцией СБ ООН.

«Что касается заявления господина Кравчука, в принципе, он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать контактная группа», — сказал Лавров.

Напомним, 27 мая постоянный представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что из-за международного инцидента вокруг Белоруссии Минск якобы не может быть площадкой для переговоров.

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