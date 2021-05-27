Красноярский край, , 16:07 — REGNUM В Россиии необходимо нарастить производство авиации для Вооружённых сил. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и ОПК по развитию Вооруженных сил и вооружений РФ.

«Очевидно, что нашим вооружённым силам нужно иметь достаточное количество военно-транспортных самолётов и тяжёлых вертолётов. В этой области есть определённые успехи и хорошие заделы», — заявил Путин.

«Вместе с тем, по представленным данным, Министерству обороны требуется значительно большее число военно-транспортных самолётов и вертолётов. Давайте сегодня обсудим, как эффективно решить эту задачу и определим меры по наращиванию темпов производства и модернизации военно-транспортной авиации», — указал он.