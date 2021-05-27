Ростов-на-Дону, , 16:04 — REGNUM В Ростовской области продолжаются комплексные учения на коммунальных объектах. Условные аварии уже отработали в Ростове-на-Дону, Шахтах, Новочеркасске, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 мая.

«Для мероприятия был разработан сценарий. Каждый из специалистов после инструктажа должен был выполнить работы с соблюдением всех требований техники безопасности», — отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Михаил Полухин.

Подобные учения 28 мая пройдут в Таганроге.

ИА REGNUM сообщало, что необходимость проведения дополнительных инструктажей возникла после трагедии в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. Утром 21 мая при ремонте коллектора погибли десять сотрудников водоканала, ещё один скончался на следующий день в больнице. Несколько человек продолжают лечение.

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