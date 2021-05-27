Киев, 27 мая 2021, 16:10 — REGNUM Побороть влияние олигархов на власть Украины может закон о лоббизме. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков 27 мая в интервью радио «Новое время».
Он сообщил, что поддерживает контакты с представителями крупного бизнеса и считает это нормальным, если в таких контактах нет коррупционной составляющей.
По его словам, закон о лоббизме позволил бы урегулировать «скользкие вопросы», возникающие в ходе общения чиновников с представителями крупного бизнеса.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в скором времени представит закон, который лишит украинских олигархов возможности влиять на власть в стране.
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