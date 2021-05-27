Киев, , 16:10 — REGNUM Побороть влияние олигархов на власть Украины может закон о лоббизме. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков 27 мая в интервью радио «Новое время».

Он сообщил, что поддерживает контакты с представителями крупного бизнеса и считает это нормальным, если в таких контактах нет коррупционной составляющей.

«Я могу встретиться с кем-то из крупных бизнесменов, проговорить какие-то реформы, какие-то вопросы. У [них] они тоже есть, это надо учитывать… Это так называемый открытый лоббизм или открытое сотрудничество органов государственной власти с бизнесом. В нашем понимании лоббизм — это плохо, хороший пример есть в Соединённых Штатах Америки», — рассказал Разумков.

По его словам, закон о лоббизме позволил бы урегулировать «скользкие вопросы», возникающие в ходе общения чиновников с представителями крупного бизнеса.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в скором времени представит закон, который лишит украинских олигархов возможности влиять на власть в стране.

Читайте также: Зеленский сообщил о снижении числа олигархов на Украине