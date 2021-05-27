Саратов, , 16:05 — REGNUM В Саратовской области температура воздуха этим летом будет не намного выше нормы. Такой прогноз на предстоящий сезон отпусков дал замначальника регионального Гидрометцентра Дмитрий Савин.

С его слов, в июне ожидается 75% осадков, в июле-августе — в пределах нормы. При этом правильность такого прогноза не более 70%. Лето с большей долей вероятности не будет холодным, но и ожидать аномальной жары не стоит, отметил Савин.

Для начала купального сезона необходима температура воды около +18 градусов. Пока вода в районе областного центра прогрелась до отметки в +14,8 градусов. В прошлом году вода до +18 прогрелась к 10 июня, уточнил спикер. «Можно предположить, что в этом году мы достигнем отметки ко второй декаде июня», — добавил Савин.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве районов Саратовской области до 31 мая объявлена чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

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