Москва, , 16:03 — REGNUM Российский рубль слегка укрепляется днем 27 мая на валютной секции Московской биржи, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар торгуется по 73,38 руб. и продолжает балансировать в пределах 73,30−74,50 руб. Евро стоит 89,50 руб. и может стремиться к 89,45.

Максимальное влияние проходящего сейчас налогового периода в России осталось позади, поэтому рубль на этот фактор уже почти не реагирует.

Нефть днем остается в минусе, баррель Brent сползает к $68,00 и все так же колеблется в пределах $68−69, здесь ничего не меняется уже несколько дней.

Единственное из внешнего фона, на что рубль может реагировать укреплением — это локальнее ослабление доллара на мировом валютном рынке.

Но оно носит чисто символический характер и стабильности рубля никак не объясняет», — считает эксперт.

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