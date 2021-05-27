Джакарта, , 16:02 — REGNUM Оператор совой связи Telkomsel в Индонезии запустил пользовательскую сеть 5G, сообщает Antara.

В Индонезии сеть 4G появилась в 2014 году, то есть прошло семь, прежде чем Индонезия смогла запустить сеть пятого поколения.

Правительство и операторы сотовой связи провели в общей сложности 12 испытаний сети 5G в период с 2017 по 2020 годы. Оператор Telkomsel провел испытание сети 5G на Азиатских играх 2018 года. В 2019 году сеть 5G протестировали в городе Батам, провинции Риау.

В Telkomsel заявили, что сеть 5G пока ловит только в ряде районов Индонезии, включая ряд жилых районов Джакарты, Богора, Депока, Тангеранга и Бекаси.