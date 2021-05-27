Хельсинки, 27 мая 2021, 16:02 — REGNUM Немедленно освободить основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича призвала власти Белоруссии представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру 27 мая в Twitter.
Она добавила, что белорусские власти, задержав Протасевича, «грубо нарушили обязательство ОБСЕ в отношении свободы выражения мнения и свободы СМИ».
Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»
Напомним, ТГ-каналы Nexta и «Беларусь головного мозга» являются экстремистскими в Белоруссии.
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