Хельсинки, 27 мая 2021, 16:02 — REGNUM Немедленно освободить основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича призвала власти Белоруссии представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру 27 мая в Twitter.

«Власти Белоруссии должны немедленно и безоговорочно освободить редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича».
Рибейру

Она добавила, что белорусские власти, задержав Протасевича, «грубо нарушили обязательство ОБСЕ в отношении свободы выражения мнения и свободы СМИ».

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

Напомним, ТГ-каналы Nexta и «Беларусь головного мозга» являются экстремистскими в Белоруссии.

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