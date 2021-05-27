Таллин, , 16:01 — REGNUM В Таллинском пассажирском порту работниками таможенного контроля Эстонии был задержан микроавтобус марки Mercedes Benz, который готовился к переправке на борту пассажирского лайнера в Финляндию.

Как сообщили в Налогово-таможенном департаменте Эстонии, в моторном отделении транспортного средства было обнаружено более 2 кг наркотиков. Это крупнейшая партия наркотических веществ, раскрытая правоохранителями страны в нынешнем году.

Водитель микроавтобуса, 32-летний мужчина задержан, проводятся следственные мероприятия.