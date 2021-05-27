Москва, , 16:00 — REGNUM Люди, получившие оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», не заразны для окружающих. Об этом в ходе IX международного конгресса «Оргздрав 2021». Эффективное управление в здравоохранении» заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.

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«Вакцинированные не выделяют жизнеспособный вирус, а значит не являются источником опасности для окружающих», — пояснил специалист.

Он также добавил, что те, кто прошёл полный курс вакцинации имеют в 14 раз меньший риск перенести COVID-19 в среднетяжёлой и тяжелой форме.

По словам Гущина, на сегодняшний день полностью вакцинированы от COVID-19 примерно 10% жителей России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции, которого будет достаточно для снятия ограничений, может сформироваться к августу 2021 года. При этом она подчеркнула, что эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок, и, скорее всего, так и будет. Вице-премьер подчеркнула, что это зависит «исключительно только от темпов вакцинации».

Напомним, для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы от 43% до 75% населения были иммунизированы — переболели или привиты от коронавирусной инфекции.