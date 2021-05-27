Касимовский район, , 16:24 — REGNUM Мину времён Великой Отечественной войны обезвредили взрывотехники в Касимовском районе Рязанской области. Боеприпас содержал в себе взрывчатое вещество, сообщили 27 мая в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Предмет, напоминающий мину, обнаружил вблизи озера Долгое местный житель. Эксперты-взрывотехники, прибывшие на место, опознали в боеприпасе 50-мм минометную мину времён Великой Отечественной войны со следами коррозии. В боеприпасе находилось взрывчатое вещество.

Находку вывезли на специальный полигон и уничтожили накладным зарядом.