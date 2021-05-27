Луганск, , 16:01 — REGNUM Уголовное дело в отношении задержанного в Минске бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича, за участие в «террористической организации «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), запрещённой» в Луганской Народной Республике (ЛНР), возбудила генпрокуратура ЛНР. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба генпрокуратура Республики.

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«Установлено, что летом 2014 года, Протасевич Роман Дмитриевич, добровольно вступил в ряды террористической организации «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), запрещенной в Луганской Народной Республике», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в период с лета 2014 года по зиму 2015 года, являясь активным участником «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты данного батальона, Протасевич «совместно с иными неустановленными лицами принимал участие в боевых действиях в составе указанного добровольческого батальона на территории Донбасса».

Кроме того, отмечается, что задержанный в Минске бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA совершил ряд особо тяжких преступлений с применением тяжёлого вооружения (пушек МТ-12, гаубиц Д-30, минометов, зенитных установок), которое выразилось в осуществлении обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики, что повлекло за собой «гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет НАТО выступил с осуждением действий властей Белоруссии по посадке в Минске самолёта компании Ryanair и с требованием освободить арестованных основателя ТГ-канала Nexta Романа Протасевича и гражданки РФ Софьи Сапеги.