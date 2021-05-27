Москва, , 15:58 — REGNUM Позиция российского Минтруда по обсуждению инициативы введения четырёхдневной рабочей недели абсолютно верная и продуманная, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

«Накануне выборов в Госдуму, вероятно, будут появляться и новые резонансные предложения о том, чтобы жизнь российских граждан превращать в сказку.

Однако какой ценой можно претворить в жизнь благие намерения и какова вероятность их жизнестойкости — это очень сложный вопрос, который, очевидно, не придает оптимизма чиновникам Минтруда.

От обсуждения до принятия решения этой инициативы по существу — всего один шаг. И в этом вопросе я разделяю позицию министерства: оснований для введения «четырхдневнки» в стране нет.

В России производительность труда в 2−3 раза ниже, чем в Германии и США, уровень доходов граждан также оставляет желать лучшего. Частный сектор экономики будет явно не в восторге от нововведения.

По сути на сегодняшнем этапе экономического развития страны выходная пятница грозит 20%-м снижением зарплаты трудящихся. На мой взгляд, это должны хорошо понимать любые авторы социальных инициатив. По моим наблюдениям, немало людей готовы работать сверхурочно, в праздники и выходные, чтобы заработать больше.

Вряд ли сокращение рабочей недели обрадует и индивидуальных предпринимателей, владельцев малого бизнеса. Они работают практически круглосуточно. Для повышения уровня доходов наемных работников бизнес еще не готов, а дарить третий выходной день вряд ли кому-то будут.

Сегодня важно повышать уровень квалификации и человеческого капитала работников, это важная и социальная и управленческая задача. Вероятно, Минтруд как раз продолжит разработки по стимулированию реализации задач в этом направлении», — высказал своё мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда РФ готово рассмотреть инициативы по переходу на четырёхдневную рабочую неделю, но это не означает, что подобные идеи получат одобрение, заявил министр труда Антон Котяков.

Читайте также: Минтруд — о «четырёхдневке»: любые предложения всегда обсуждаются