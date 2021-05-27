Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в краже денежных средств со счетов граждан. Деньги похищались с банковских счетов граждан с использованием сервиса такси, подставных лиц и вредоносных программ. От действий злоумышленников пострадали не менее 40 человек, сообщила 27 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным следствия, преступники с помощью приобретенной в даркнете программы взламывали аккаунты пользователей сервиса такси и получали доступ к привязанному к аккаунту банковскому счету. Затем они выводили денежные средства потерпевших под видом оплаты услуг подставных лиц, которых регистрировали на агрегаторе такси в качестве водителей. Фальшивыми «водителями» становились асоциальные элементы, которым платили по пять тысяч рублей за регистрацию.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий предполагаемые организаторы противоправной деятельности и их сообщник задержаны в Санкт-Петербурге и Армавире», — сообщила Ирина Волк.

В УМВД России по Невскому району города Санкт-Петербурга возбуждены четыре уголовных дела по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств»). За это грозит до шести лет лишения свободы.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты 60 сим-карт, 14 мобильных телефонов, ноутбуки и другие предметы. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде.