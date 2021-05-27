Кутаиси, Грузия, , 16:25 — REGNUM Противники строительства в Грузии Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони (Имеретия) повредили металлический забор, установленный правоохранителями на подступах к месту строительства ГЭС в посёлке Гумати недалеко от Кутаиси. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей повреждение чужого имущества. По версии следователей, протестующие прошлой ночью якобы били камнями по ограждению, что и привело к его поломке.

Лидер движения «Защитники Риони» Варлам Голетиани опроверг это обвинение. Он заявил журналистам, что его сторонники били ночью по забору, но только голыми руками.

«Это ограждение создано, чтобы выдерживать подобное сопротивление. Удары человека не могут его повредить. Просто им не нравится шум, — сказал Голетиани. — Мы продолжаем шуметь, поэтому было выдвинуто это абсурдное и безосновательное обвинение».

Напомним, многие жители Рионского ущелья выступают против строительства ГЭС в этом регионе. Они с прошлого года проводят акции протеста, требуют прекратить строительство электростанции и отправить в отставку главу минэкономики страны Натию Турнава.

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