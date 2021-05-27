Ярославль, , 15:55 — REGNUM Ярославцы стали призерами крупнейшего в мире ежегодного конкурса исследовательских и инженерных проектов школьников Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF). Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Участники конкурса и их наставники

В конкурсе участвовали ученики 10-го инженерного ЯНОС-класса лицея №86 Александр Шляхтуров и Захар Баландин. Их проект занял третье место в секции «Химия». Ярославцы были единственными представителями России в этой секции.

На конкурс школьники из Ярославля представили проект «Изучение условий гидрогенолиза сернистых соединений среднедистиллятных фракций нефти». Он связан с производством востребованного сегодня реактивного топлива. Руководителями работы выступили преподаватель лицея №86 Антон Петров и начальник исследовательской лаборатории ПАО «Славнефть-ЯНОС» Дмитрий Борисанов. В своем исследовании ярославцы решали задачу по поиску оптимальных условий для увеличения выпуска реактивного топлива и отказа от использования импортных присадок.

«Уровень конкурса очень высокий, не случайно его называют Малой Нобелевской премией. Победа в конкурсе — сильнейшая мотивация достигнуть большего в исследуемой теме. Мы уже наметили перспективы для продолжения исследования и планируем вновь представить его на этом конкурсе», — рассказали призеры Regeneron ISEF 2021 Александр Шляхтуров и Захар Баландин.

В секции «Инженерная механика» конкурса принял участие ещё один ученик инженерного «ЯНОС-класса». Одиннадцатиклассник Матвей Кузнецов представил проект «Разработка нового метода анализа вязкости жидкостей». Работа не получила призового места, но вызвала большой интерес у членов жюри. По итогам презентации проекта Кузнецов получил приглашение продолжить обучение в нескольких вузах США. Однако поступать ярославец планирует в российский вуз, специализирующийся на подготовке кадров для нефтяной и газовой промышленности.

Проект создания инженерных ЯНОС-классов в ярославском лицее №86 реализован по инициативе ПАО «Славнефть-ЯНОС» при поддержке правительства Ярославской области и мэрии Ярославля в 2018 году. Учащиеся занимаются исследованиями под патронажем специалистов ЯНОСа.

«Мы изначально были нацелены не только на укрепление материально-технической базы для организации инженерного обучения в Ярославле, но и создание условий для поддержки талантливых ребят, развития проектной и исследовательской деятельности, — прокомментировал успех лицеистов генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов. — Поздравляю ребят с блестящим результатом и желаю всего самого лучшего!»

Ежегодный международный конкурс исследовательских и инженерных проектов школьников ISEF проводится в США более 60 лет. В этом году он впервые прошел в онлайн-формате. Его участниками стали представители 64 стран, победившие в национальных научных конкурсах. В секции «Химия» было представлено более 120 работ. В состав жюри входили преподаватели химии, ученые и представители ведущих компаний отрасли из США, Великобритании, Китая, Индии и Канады.

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