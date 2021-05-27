Ярославцы стали призерами международного конкурса инженерных проектов
Ярославль, 27 мая, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Ярославцы стали призерами крупнейшего в мире ежегодного конкурса исследовательских и инженерных проектов школьников Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF). Об этом сообщает правительство Ярославской области.
В конкурсе участвовали ученики 10-го инженерного ЯНОС-класса лицея №86 Александр Шляхтуров и Захар Баландин. Их проект занял третье место в секции «Химия». Ярославцы были единственными представителями России в этой секции.
На конкурс школьники из Ярославля представили проект «Изучение условий гидрогенолиза сернистых соединений среднедистиллятных фракций нефти». Он связан с производством востребованного сегодня реактивного топлива. Руководителями работы выступили преподаватель лицея №86 Антон Петров и начальник исследовательской лаборатории ПАО «Славнефть-ЯНОС» Дмитрий Борисанов. В своем исследовании ярославцы решали задачу по поиску оптимальных условий для увеличения выпуска реактивного топлива и отказа от использования импортных присадок.
В секции «Инженерная механика» конкурса принял участие ещё один ученик инженерного «ЯНОС-класса». Одиннадцатиклассник Матвей Кузнецов представил проект «Разработка нового метода анализа вязкости жидкостей». Работа не получила призового места, но вызвала большой интерес у членов жюри. По итогам презентации проекта Кузнецов получил приглашение продолжить обучение в нескольких вузах США. Однако поступать ярославец планирует в российский вуз, специализирующийся на подготовке кадров для нефтяной и газовой промышленности.
Проект создания инженерных ЯНОС-классов в ярославском лицее №86 реализован по инициативе ПАО «Славнефть-ЯНОС» при поддержке правительства Ярославской области и мэрии Ярославля в 2018 году. Учащиеся занимаются исследованиями под патронажем специалистов ЯНОСа.
Ежегодный международный конкурс исследовательских и инженерных проектов школьников ISEF проводится в США более 60 лет. В этом году он впервые прошел в онлайн-формате. Его участниками стали представители 64 стран, победившие в национальных научных конкурсах. В секции «Химия» было представлено более 120 работ. В состав жюри входили преподаватели химии, ученые и представители ведущих компаний отрасли из США, Великобритании, Китая, Индии и Канады.