Москва, , 15:52 — REGNUM Франция готова продлевать истекшие за период пандемии коронавируса пятилетней многократной визы российским гражданам, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Генеральное Консульство Франции в Москве.

Однако отмечается, пока это доступно не для всех обладателей французского шенгена. Продлить визу смогут только российские граждане, которые до пандемии уже имели пятилетнюю визу.

Возобновлении выдачи краткосрочных виз во Францию начнётся с 1 июня 2021 года и будет происходить постепенно. В дипмиссии подчеркнули, что наличие визы не является автоматическим разрешением на въезд во Францию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и в некоторых регионах России возобновили работу визовые центры 24 стран Евросоюза.

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