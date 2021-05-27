Киев, , 15:59 — REGNUM В настоящее время на Украине нет правильно сформулированных вопросов, которые могли бы быть вынесены на всеобщий референдум. Такое мнение выразил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков 27 мая в эфире радио «Новое время».

«Я бы хотел напомнить всем, что [референдум] стоит около двух миллиардов гривен (более $72 млн — ИА REGNUM)… Сформулированных правильно глобальных вопросов, которые можно было бы завтра вынести на референдум, сегодня я не вижу», — сказал он.

Разумков добавил, что не будет предлагать варианты вопросов для будущих референдумов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает снимать ограничения на продажу земли, несмотря на то, что 77% жителей страны требуют провести референдум по данному вопросу.

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