Симферополь, , 15:51 — REGNUM Находящаяся в Крыму немецкая делегация назвала водную блокаду Крыма со стороны Украины вопиющим нарушением международных норм и обязательств. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Делегация прибыла на полуостров 22 мая, в её составе 25 человек. Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов».

«Они с одной стороны были удивлены инфраструктурными преобразованиями полуострова за последние семь лет, а с другой — высказали возмущение водной блокадой, устроенной Украиной», — сказал Гемпель РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, сложности с водообеспечением в Крыму наблюдаются с лета 2020 года. В конце апреля власти объявили о стабилизации ситуации, в связи с чем в муниципалитетах смягчили графики водоснабжения, а жителям Симферополя возобновили подачу горячей воды, прерванную в августе 2020 года.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что полуостров в целом прошёл острую фазу дефицита пресной воды, проблема водоснабжения сохраняется на данный момент только в Алуште.

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