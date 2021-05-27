Ростов-на-Дону, , 15:51 — REGNUM На месте исторического кинотеатра «Россия» у входа в парк имени Горького в Ростове-на-Дону появится гостиница. Отстоять земельный участок властям не удалось.

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу городского департамента имущественно-земельных отношений на решение Арбитражного суда Ростовской области, признавшего смену целевого вида использования участка земли законной. Территория принадлежит ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь».

ИА REGNUM сообщало, что кинотеатр, построенный по проекту архитектора Льва Эберга, перестал функционировать в конце 90-х годов, затем было передано муниципальному джазовому центру имени Кима Назаретова. Однако здание оказалось в аварийном состоянии и было снесено.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские власти пытаются отстоять кинотеатр «Россия» в Верховном суде