Нур-Султан, , 15:48 — REGNUM Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов поздравил победителей Азиатской олимпиады по физике, сообщили 27 мая в пресс-службе министерства.

Призерами олимпиады стали четыре казахстанских школьника, завоевавшие золоту и три бронзовые медали. В мероприятии в режиме онлайн приняли участие 180 школьников из 23 стран мира.

«Благодарю их наставников-педагогов за труд и такие хорошие результаты подопечных», — написал Аймагамбетов.

Напомним, в конце мая в Казахстане прошла республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам, в которой приняли участие 1,5 тыс. школьников.

Отметим, в Азиатской олимпиаде по физику принимали участие восемь российских школьников. Все они завоевали золотые медали.