Красноярский край, , 15:46 — REGNUM Россия вышла на адекватные объёмы производства ракет, ракетных комплексов и аналогичной военной техники, и этот темп необходимо в ближайшие годы поддержать. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и ОПК по развитию Вооруженных сил и вооружений РФ.

«В ближайшие годы важно сохранить необходимые темпы производства современных ударных средств. Для их использования и отработки в ходе интенсивной боевой учёбы и подготовки», — заявил Путин.По его словам, в настоящее время в войсках имеются и поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности «Х-101», «Калибр», баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», реактивные системы залпового огня и управляемые авиабомбы разных калибров.

«По своим характеристикам они не только не уступают, а часто превосходят иностранные образцы, а по ряду показателей являются уникальными», — указал он.