Джакарта, 27 мая 2021, 15:46 — REGNUM Совет улемов Индонезии поддерживает законопроект о запрещении алкогольных напитков, сообщает Sindonews.

«Все религии запрещают алкогольные напитки», — отметили в совете улемов Индонезии.

Алкогольные напитки с точки зрения ислама являются источником проблем и приводят к преступлениям и нарушениям.

«Должны быть предприняты более строгие шаги», — заявил заместитель секретаря комиссии по законодательным вопросам Совета улемов Индонезии Зайнал Арифин Хосейн.

По его словам, алкоголь несет больше вреда, чем пользы, поэтому алкогольные напитки должны быть полностью запрещены.