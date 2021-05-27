Джакарта, 27 мая 2021, 15:46 — REGNUM Совет улемов Индонезии поддерживает законопроект о запрещении алкогольных напитков, сообщает Sindonews.
«Все религии запрещают алкогольные напитки», — отметили в совете улемов Индонезии.
Алкогольные напитки с точки зрения ислама являются источником проблем и приводят к преступлениям и нарушениям.
«Должны быть предприняты более строгие шаги», — заявил заместитель секретаря комиссии по законодательным вопросам Совета улемов Индонезии Зайнал Арифин Хосейн.
По его словам, алкоголь несет больше вреда, чем пользы, поэтому алкогольные напитки должны быть полностью запрещены.