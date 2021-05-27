Ярославская полиция занимается делами о поджогах машин врачей
Ярославль, 27 мая, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Ярославской области полиция ищет поджигателей машин врачей Даниловской центральной районной больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в управлении УМВД по Ярославской области.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Данилове Ярославской области неизвестные поджигают и портят машины медиков. Очередной случай произошёл в ночь на 17 мая 2021 года, когда сгорела машина заместителя главного врача больницы. Медработники собираются направить коллективное обращение в адрес губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.
По случаям двух поджогов и одного повреждения автомобиля уже возбуждены уголовные дела.
Местные жители говорят о том, что преступники буквально терроризируют врачей и других жителей города и думают, что речь идёт об организованной преступной группировке. Но полиция пока возбудила дела лишь по статье «умышленное повреждение имущества». ИА REGNUM будет следить за развитием событий.