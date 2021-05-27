Ярославль, 27 мая, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Ярославской области полиция ищет поджигателей машин врачей Даниловской центральной районной больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в управлении УМВД по Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Данилове Ярославской области неизвестные поджигают и портят машины медиков. Очередной случай произошёл в ночь на 17 мая 2021 года, когда сгорела машина заместителя главного врача больницы. Медработники собираются направить коллективное обращение в адрес губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

«По фактам возгорания автомобиля «ВАЗ» и повреждения автомобиля «Киа» проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления», — рассказали в МВД.

По случаям двух поджогов и одного повреждения автомобиля уже возбуждены уголовные дела.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Местные жители говорят о том, что преступники буквально терроризируют врачей и других жителей города и думают, что речь идёт об организованной преступной группировке. Но полиция пока возбудила дела лишь по статье «умышленное повреждение имущества». ИА REGNUM будет следить за развитием событий.