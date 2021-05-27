Вена, , 15:55 — REGNUM Компания «Австрийские авиалинии» не получила разрешение российской стороны на прибытие в Москву рейса из Вены, так как самолёт не летел через Белоруссию. Об этом сообщили 27 мая представители перевозчика.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

25 мая «Австрийские авиалинии» (Austrian Airlines) приостановили полёты над Белоруссией из-за рекомендаций Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). Это потребовало коррекции маршрута из Вены в Москву и одобрения изменений Россией.

«Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву», — сообщили в компании ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, отказ австрийской компании летать над Белоруссией связан с инцидентом в аэропорту Минска. Экстренную посадку 23 мая там совершил лайнер ирландского перевозчика Ryanair, после приземления местные власти задержали находившегося на борту блогера Романа Протасевича.

Читайте также: Компания Austrian Airlines приостановила полеты над Белоруссией