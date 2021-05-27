Саратов, , 17:04 — REGNUM В Саратовской области проведут учет численности сайгаков, сообщает пресс-служба регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.

Собирать информацию о численности, местах концентрации и путях миграции популяции сайгаков планируют до 30 сентября на территориях Новоузенского, Озинского, Александрово-Гайского, Дергачевского, Краснокутского, Перелюбского, Питерского и Ровенского районов.

Слишком высокая численность сайгаков наносит ущерб урожаю сельхозкультур, продуктивности пастбищ и сенокосов, доступности водопоев. Только за прошлый год площадь зарегистрированных потрав, нанесенных этими животными, составила чуть менее 10 тыс. гектар.

ИА REGNUM напоминает, правительство Казахстана планирует увеличить общую площадь особо охраняемых природных территорий до 10,2% от площади страны. Власти намерены создать в Западно-Казахстанской области государственный природный резерват «Бокейорда». Планируется, что это позволит сохранить места обитания уральской популяции сайгаков.

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