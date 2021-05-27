Москва, , 15:52 — REGNUM Австрийской авиакомпании Austrian Airlines российская сторона не позволила совершить рейс из Вены в Москву по альтернативному маршруту, в обход воздушного пространства Белоруссии. Об этом 27 мая сообщила представитель авиаперевозчика.

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По её словам, из-за того, что Austrian Airlines приостановила полёты над воздушным пространством Белоруссии до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности Европейского союза (EASA), возникла необходимость скорректировать маршрут полета из Вены в российскую столицу.

При этом, подчеркнула представить компании, изменение маршрута полёта должно быть одобрено властями.

«Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву», — заявили в беседе с ТАСС в Austrian Airlines.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях стало известно, что авиационная компания Austrian Airlines (Австрия) приняла решение о приостановке полётов своих самолётов над территорией Белоруссии. как заявил представитель авиакомпании, являющейся дочерним предприятием немецкого концерна Lufthansa, до решения саммита ЕС вместе с другими авиакомпаниями Lufthansa Group было решено, что «мы до дальнейших распоряжений будем облетать белорусское воздушное пространство».

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Напомним, 24 мая лидеры стран Европейского союза приняли решение о необходимости запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты союзных стран и совершать полёты над территорией Евросоюза. Кроме того, они призвали европейских авиаперевозчиков избегать полётов над Белоруссией. Поводом для таких мер стал инцидент с вынужденной посадкой 23 мая в Минске самолёта ирландской авиакомпании Ryanair и задержание основателя телеграмм-канала Nexta Романа Протасевича.

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