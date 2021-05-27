Владимир Станулевич, 27 мая 2021, 17:06 — REGNUM Знаменитое полярное исследовательское судно «Персей» было построено «чудесным» образом. По тому времени и обстоятельствам на свет оно не должно было появиться. Первым его заказчиком был купец и промышленник Епимах Могучий (1873 — после 1933 г.). А первым строителем — Степан Кучин (1867−1942), уроженец онежского села Кушерека и отец знаменитого полярника Александра Кучина (1888−1913 (?)). Александр Степанович пропал вместе со шхуной «Геркулес» и начальником экспедиции Владимиром Русановым в 1913 году восточнее Новой Земли. Безутешный отец искал сына и писал самому себе:

Где ты, сын мой любимый,Где ты гибнешь, мой родной?Ты взываешь — я не слышу,Только чувствую душой.

Первый строитель «Персея» С. Г. Кучин
Епимах Могучий, купец и заказчик строительства «Персея»
Первый строитель «Персея» С. Г. Кучин
Епимах Могучий, купец и заказчик строительства «Персея»
Семья Кучиных в своем онежском доме. В центре С. Г. Кучин, слева – А. С. Кучин
Семья Кучиных в своем онежском доме. В центре С. Г. Кучин, слева – А. С. Кучин
Николай, Фекла Андреевна и Степан Григорьевич Кучины. Ленинград, 1930-е годы
Николай, Фекла Андреевна и Степан Григорьевич Кучины. Ленинград, 1930-е годы
Село Кушерека, родина С. Г. Кучина
Город Онега. Фото начала XX века
Село Кушерека, родина С. Г. Кучина
Город Онега. Фото начала XX века
Онежский дом Кучиных, ныне музей
Онежский дом Кучиных, ныне музей
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В 1916 году Степан Григорьевич начал заготовку леса для будущей шхуны. На верфи в Онеге построили корпус, как разразилась Гражданская война 1918−1920 гг. и интервенция. В 1919 году корпус без механизмов, мачт, такелажа и надстроек отбуксировали в Лайский Док, где и забросили. Власть менялась, промышленность умирала, инженеры с рабочими разбредались в поисках пропитания.

Научно-исследовательское судно «Персей» во льдах Ледовитого океана
Научно-исследовательское судно «Персей» во льдах Ледовитого океана
Шхуна «Персей» в разрезе
Шхуна «Персей» в разрезе
Старинный онежский дом, свидетель строительства «Персея»
Старинный онежский дом, свидетель строительства «Персея»
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Но Россия сохранилась, у нее была власть, власть нуждалась в валюте и продовольствии. Одним из источников того и другого была Арктика, природные ресурсы которой надо было разведать и защитить от иностранцев. Революция 1917 года и война привели норвежцев в Русскую Арктику — на Новую Землю, Землю Франца-Иосифа, в воды Мурмана и Белое море. Требовалось научно-исследовательское судно, и комиссия из Москвы, обследовав в 1921 году все суда в Архангельске, остановилась на корпусе «Персея», решив его достроить. В ход пошли механизмы с затонувших судов и судов на приколе. Часть оборудования сняли даже со стоявшего на Северной Двине линкора «Чесма».

Линкор «Чесма», оборудование с которого пошло на достройку «Персея»
Линкор «Чесма», оборудование с которого пошло на достройку «Персея»
Сухой док в поселке Лая куда в 1919 году отбуксировали корпус шхуны
Сухой док в поселке Лая куда в 1919 году отбуксировали корпус шхуны
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Ворота сухого дока в Лае, где достраивался «Персей»
Ворота сухого дока в Лае, где достраивался «Персей»
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Насосная станция сухого дока в поселке Лая, современница достройки «Персея»
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Насос откачивающий воду из сухого дока, где достраивался «Персей»
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Маркировка насоса откачивающего воду из сухого дока, где достраивался «Персей»
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

19 августа 1923 года «Персей» отправился в первое свое самостоятельное плавание. Шхуна стала первым советским научно-исследовательским судном специальной постройки. За 18 навигаций оно совершило около 100 арктических экспедиций. 10 июля 1941 года фашистский бомбардировщик выследил «Персея» в Мотовском заливе и потопил.

Ворота сухого дока в Лае, где достраивался «Персей»
Ворота сухого дока в Лае, где достраивался «Персей»
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Сухой док в Лае, где достраивался «Персей»
Сухой док в Лае, где достраивался «Персей»
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Сухой док в Лае, где достраивался «Персей»
Сухой док в Лае, где достраивался «Персей»
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

А Степан Кучин умер в 1942 году в блокадном Ленинграде, в одном из последних писем он обращался к дочери: «…Я еще раз целую тебя и всех внучат и благословляю на добрые дела на пользу Родины-Отечества и своего народа. С которым мы были неразрывны. Я всю жизнь работал для народа, наши дети, и особенно наш Саша, погиб во льдах Арктики за науку и славу Родины…».

Сейчас в Лайском доке базируются буксиры предприятия Экотек, обеспечивающие навигацию в Архангельсом порту и пассажирские перевозки на острова в период ледостава
Сейчас в Лайском доке базируются буксиры предприятия Экотек, обеспечивающие навигацию в Архангельсом порту и пассажирские перевозки на острова в период ледостава
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Буксир «Гранит» предприятия Экотек, Лайский Док
Буксир «Гранит» предприятия Экотек, Лайский Док
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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