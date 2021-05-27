Вена, , 15:44 — REGNUM Российская сторона не стала выдавать разрешение на прибытие рейса авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву, маршрут которого проходит по альтернативному маршруту без использования воздушного пространства Белоруссии. Об этом 27 мая сообщила представитель данного австрийского авиаперевозчика.

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«Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA)», — приводит ее слова ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать отмену утреннего рейса 27 мая из Вены в Москву.

Также представитель уточнила, что по данной причине было необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву и это изменение должно получить одобрение властей.

«Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая авиационная компания Austrian Airlines (Австрия) приняла решение о приостановке полетов своих самолетов над территорией Белоруссии.