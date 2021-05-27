Сеул, , 15:56 — REGNUM Япония отклонила запрос правительства Южной Кореи о внесении изменений в карту, размещённую на официальном сайте Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, где южнокорейские острова Токто отмечены как часть японской территории. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, Сеул призвал Токио немедленно внести изменения в карту. Отмечается, что аналогичный запрос отправил Национальный олимпийский комитет Южной Кореи Олимпийскому комитету Японии.

26 мая представители оргкомитета Олимпийских игр в Токио в ответе на письменный запрос телерадиокомпании KBS сообщили, что карта была создана с целью демонстрации маршрута следования олимпийского огня, включающего отдалённые острова, и она всего лишь показывает географию данного региона.

Данное заявление расценивается как отсутствие намерения вносить изменения в карту.

Известно, что японская сторона уже выразила подобную позицию по дипломатическим каналам.