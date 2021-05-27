Тбилиси, , 15:42 — REGNUM Правительство Германии передало €300 тыс. некоммерческой организации «Фонд мира для лучшего будущего», созданной для поддержки в Грузии бизнес-проектов вблизи границ с Абхазией и Южной Осетией. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Аппарат при министерстве Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.

«Вклад Германии в «Фонд мира» будет способствовать дальнейшему развитию экономических связей и сотрудничества между разделенными общинами», — отметили в пресс-службе.

В сообщении говорится, что Германия и Грузия продолжат сотрудничество в этом направлении.

Напомним, правительство Грузии приняло ряд программ по установлению связей с населением Абхазии и Южной Осетии в обход официальных каналов. В 2019 году США выделили Грузии $500 тыс. на развитие бизнес-проектов на границе с этими республиками.