Москва, , 15:40 — REGNUM В Москве осенью 2021 года возле станции метро «Прокшино» откроются школа и детсад, сообщает 27 мая официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Школа построена по уникальному проекту, детский сад рядом — тоже по уникальному для Москвы проекту, по стандартам, которые предполагают быструю трансформацию помещений, качественное использование всех площадей и, конечно, большие технологические возможности новой, современной школы», — приводит портал слова мэра Москвы Сергея Собянина.

Читайте также: Собянин предложил создать в ресторанах «свободные» от COVID-19 зоны

Новая школа рассчитана на 1,3 тыс. мест. Для младшеклассников в учебном заведении откроются амфитеатр с мини-скалодромом, для средних классов — лабораторный блок, амфитеатр и арт-зону. Детский сад сможет принять 350 воспитанников.

Строительство началось в конце 2018 года, а 1 сентября 2021 года за парты уже смогут сесть ученики.

Как сообщало ИА REGNUM, библиотеки Москвы меняют концепцию и становятся городскими гостиными, написал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин предложил поработать из московских библиотек