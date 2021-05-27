Белград, , 15:38 — REGNUM Сербское оппозиционное движение «Освобождение» передало 27 мая посольству США в Сербии письмо, адресованное на имя посла Энтони Годфри, в котором высказывается негодование из-за недавнего интервью американского дипломата сербским СМИ.

Участники движения назвали заявление посла о том, что «США хотели бы, чтобы Сербия и Косово заключили обязывающее соглашение, основанное на взаимном признании» скандальным.

«Этим вы не только нарушили суверенитет и территориальную целостность Республики Сербия, но еще и публично призвали к развалу страны пребывания. При этом вы озвучили оскорбительное требование в адрес Сербии, которая, по вашим словам, должна признать незаконное образование Косово, а также абсурдное предложение, согласно которому в этом случае так называемое Косово признает международно признанное государство — Республику Сербию», — говорится в письме, чье содержание лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич опубликовал на своей странице в «Твиттере».

«Из-за ваших регулярных публичных выступлений, во время которых вы озвучиваете тезисы, противоположные конституции Республики Сербия и резолюции СБ ООН 1244, оскорбляющие достоинство сербского государства и чувства народа, который несет Косово и Метохию в своих сердцах, считайте, что с сегодняшнего дня вы уже не желанный гость в нашей стране», — пишут представители движения американскому послу.

Напомним, что в интервью сербской газете «Политика» 24 мая Энтони Годфри сообщил о том, что США поддерживают подписание «всеобъемлющего и обязывающего соглашения о нормализации отношений между Косово и Сербией, основанное на взаимном признании».