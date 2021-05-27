Москва, , 15:40 — REGNUM Новый кроссовер Geely Atlas Pro в России будет доступен для заказа в третьем квартале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

От Geely Atlas новый кроссовер с приставкой Pro получит только некоторые элементы подвески и кузов, который подвергся серьезным изменениям. При этом все остальное оборудование у кроссовера будет новым.

Geely Atlas Pro получил новый капот и крылья, большую радиаторную решетку в фирменном стиле «концентрической вселенной» и обновленную монохромную эмблему, бамперы с аэродинамическими каналами, а также новую светодиодную оптику. Корму модели украшают яркие светодиодные фонари с обновленным рисунком, а дверь багажника оснащена электроприводом.

Салон Atlas Pro похож на интерьер Geely Tugella. Кроме того, внутри установлена крупноформатная многоцветная панель мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма, а также 7-дюймовый экран «приборки»

Напомним, компания Geely оснастила новый кроссовер KX11 (Xingyue L) дисплеем длиной 100 см.

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