Соледар, ДНР, , 15:41 — REGNUM Украинские силовики нанесли удар по Петровскому району Донецка. Об этом сообщили 27 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Как сообщается, боевики ВСУ выпустили пять мин калибра 82 мм, а также применили гранатомёт в направлении посёлка шахты «Трудовская».

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Отметим, за минувшие сутки нарушения перемирия со стороны ВСУ не зафиксированы, однако украинские силовики за то же время три раза обстреляли из гранатомётов территорию ЛНР.

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