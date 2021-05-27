Москва, 27 мая, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Штрафы за сбор персональных данных при покупке товаров и услуг, когда в этом нет необходимости и это является нарушением прав потребителя, введут в России. Об этом 27 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства РФ.

Персональные данные

Как отметил Мишустин, в настоящее время людей часто принуждают указывать избыточные персональные данные при совершении любых покупок и даже в тех случаях, когда по закону это совсем не обязательно.

«По поручению президента (России Владимира Путина) правительство разработало изменения в закон «О защите прав потребителей», чтобы исключить ситуации незаконного сбора и использования персональных данных граждан при приобретении ими различных товаров и услуг», — заявил глава российского правительства.

При этом он добавил, что, когда требуют указать имя и фамилию при оформлении авиа — или железнодорожного билета, это является законным. При этом в данный момент продавец часто вынуждает своего клиента сообщить эту информацию при покупке билета на массовые мероприятия.

Кроме того, Мишустин уточнил, что у граждан РФ под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения.

«Теперь за подобное нарушение прав потребителей вводятся штрафы. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях мы сегодня рассмотрим», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая глава Роскомнадзора Андрей Липовпредложил пересмотреть наказание за использование незаконно полученных персональных данных.