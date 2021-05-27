Уфа, , 16:08 — REGNUM Перспективы вхождения Башкирии в большой научно-образовательный пилотный проект по созданию карбоновых полигонов обсудили в Уфе. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании «Час науки» в республиканском правительстве.

«Напомню, речь идет о Указе президента России Владимира Владимировича Путина разработать методику измерения потоков баланса основных парниковых газов, а именно того, как и где они выделяются и поглощаются. Чтобы добиться радикального снижения выбросов парниковых газов. Именно для этого и создаются карбоновые полигоны и фермы», — приводит пресс-служба слова руководителя администрации главы региона Александра Сидякина.

Он также отметил, что в настоящее время в РФ выделили семь пилотных регионов. «Калининградскую, Сахалинскую, Свердловскую, Новосибирскую, Тюменскую области, Чеченскую Республику и Краснодарский край. У нашей республики есть хорошие преимущества, чтобы стать восьмым пилотным регионом», — сообщил он.

Сидякин отметил, что Башкирия богата природными ресурсами, сельскохозяйственными угодьями и торфяными болотами, к тому же в республике есть мощная научная база и все это будет способствовать появлению индустрии по поглощению парниковых газов.

«Программа по созданию карбоновых полигонов очень нужна нашей промышленно насыщенной республике. Учитывая модернизацию нашего индустриального потенциала, создание карбоновых поясов вокруг промышленных зон будет способствовать улучшению экологической обстановки в регионе», — приводи слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.