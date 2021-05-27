Саратов, , 15:47 — REGNUM Две женщины, проживающие в Саратовской области, пострадали от действий мошенников.

По информации региональной пресс-служба ГУ МВД России, первой потерпевшей стала 76-летняя жительница Петровского района. На ее телефон поступил звонок с неизвестного номера. Звонившая представилась сотрудницей банка и порекомендовала женщине для сохранности сбережений перевести средства на безопасный счет. Она уверяла, что злоумышленники пытаются снять деньги со счета женщины. Поверив незнакомке, пожилая женщина перевела на указанный счет 480 тыс. рублей.

В Краснокутском районе на номер 36-летней женщины позвонил лже-сотрудник банка и попросил назвать данные карты и код, пришедший в смс-сообщении. Женщина передала требуемую информацию, и с ее карты были списаны 468 тыс. рублей.

Осознав, что стали жертвами мошенников, женщины обратились в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии ежедневно становятся жертвами дистанционных хищений денег — за две недели мая зарегистрировано 77 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, из них 57 дистанционных мошенничеств и 20 краж с банковских карт.

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