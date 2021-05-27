Москва, , 15:29 — REGNUM Счетная палата РФ справедливо отметила технические недоработки подготовки объектов к приватизации — слабый уровень координации участников процедур приватизации, недостаточное информационное обеспечение, ненадлежащая приватизационная подготовка, заявила корреспонденту ИА REGNUMруководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Тем не менее, нельзя не признать и объективные проблемы, о которых говорит Росимущество — в период 2017—2019 гг. к приватизации не предлагались крупные и интересные рынку объекты, которые пользовались бы высоким спросом.

Между крупными приватизационными сделками «АЛРОСА» (2013 г.) и «Совкомфлот» (2020 г.) прошло семь лет. Если государство действительно было бы заинтересовано в снижении доли госсобственности, то следовало бы предлагать рынку достаточно интересные объекты и привлекать максимально широкий круг потенциальных инвесторов.

Если компания приватизируется так, что ее фактическим владельцем становится другая госкомпания, то о решении задачи ускорения экономического развития через снижение доли государства говорить не приходится», — считает аналитик.

Как сообщало, пограмма приватизации в России показала свою неэффективность, заявили в Счетной палате. По данным аудиторов, с каждым годом доходы от нее становятся меньше на миллиарды рублей.

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