Санкт-Петербург, , 15:38 — REGNUM Деградация многолетней мерзлоты в Арктике может обернуться ущербом в 5 трлн рублей к 2050 году. Об этом глава Минприроды России Александр Козлов заявил 27 мая в ходе IX Невского международного экологического конгресса.

Он пояснил, что прогноз о вероятном ущербе от деградации мерзлоты к 2050 году дали специалисты из МГУ, РАН и Гидроспецгеологии. Потери составят не менее 5 трлн рублей.

Из-за деградации, то есть оттаивания и устойчивого повышения температуры многолетнемерзлых пород, происходит 23% отказов технических систем и 29% потерь добычи углеводородов.

Из-за климатических изменений, добавил Козлов, в зоне арктической мерзлоты деформировано более 40% оснований зданий и сооружений. Эти изменения мешают строительству железных и автомобильных дорог.

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