Рига, , 15:28 — REGNUM Министерство транспорта Латвии предложило правительству страны отменить введенный в начале 2021 года запрет на так называемые «второстепенные» поездки. Об этом сообщил ERR, отметив, что под таким термином подразумеваются поездки, не связанные с работой или ежедневными делами.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

По сути, речь идет о разрешении иностранцам совершать туристические поездки в Латвию.

Поводом к такому предложению стало готовящееся принятие руководством Евросоюза паспорта вакцинации. Министерство транспорта хочет снять коронавирусные ограничения в отношении вакцинированных людей.

Полностью вакцинированные лица смогут совершить «второстепенную» поездку в Латвию, если у них есть паспорт вакцинации.

Предлагается отменить запрет на въезд в Латвию и иностранцам, ранее переболевшим коронавирусом.

В настоящее время границу с Латвией можно пересекать только по работе, учебе, семейным обстоятельствам, лечению и другим аналогичным причинам. Обычные туристические поездки невозможны.