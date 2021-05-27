Томск, , 15:27 — REGNUM В Советском районном суде Томска 27 мая прошло слушание по уголовному делу мэра города Ивана Кляйна.

Суд изменил место домашнего ареста для градоначальника и запретил прогулки, передают «Вести-Томск».

На заседании выступил главный свидетель обвинения Ринат Аминов. Он рассказал свою версию событий по продаже земельных участков «Томскому пиву», взаимоотношениях с Кляйном и проблемах при изменении статуса земельных участков.

Кроме того, в ходе заседания рассмотрено ходатайство об изменении места домашнего ареста Кляйна, которого выписывают из больницы. Суд изменил место отбывания домашнего ареста с медучреждения на квартиру, но отказал в возможности выходить из квартиры и общаться с родственниками.

Следующее судебное заседание по делу мэра Томска Ивана Кляйна состоится 3 июня.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэра Томска Ивана Кляйна задержали в ноябре 2020 года. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Кляйна отстранили от должности градоначальника на время расследования. В феврале 2021 года он перенёс операцию в томском НИИ онкологии.

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