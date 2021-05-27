Москва, , 15:44 — REGNUM В России полностью от COVID-19 привиты около 10% населения, сообщил глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

Вакцинация от коронавируса. Московская область Mz.mosreg.ru

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По его словам, в странах, где доля привитых от COVID-19 превышает 50% (Израиль, Великобритания и США), число новых случаев заражения и смертей сокращается.

«Это значит, что общая программа массовой иммунизации реально работает и необходимо проведение дальнейшей работы для того, чтобы снизить как заболеваемость, так и смертность», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, первый компонент вакцины от COVID-19 получили почти 17 миллионов граждан России.

Ранее президент России Владимир Путин завил, что вакцинация от коронавирусной инфекции должна остаться добровольной.

Глава государства подчеркнул, что гражданам нужно самим осознать необходимость прививки и понять опасность, с которой они могут столкнуться. В России, обратил внимание президент, созданы необходимые условия, чтобы прививка была безопасной.

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