Луганск, 27 мая 2021, 15:31 — REGNUM Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении задержанного в Минске оппозиционера Романа Протасевича. Об этом сообщается 27 мая на официальном сайте ведомства.
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Протасевич подозревается в участии в вооружённом конфликте в Донбассе на стороне одной из украинских террористических организаций.
Луганские правоохранители полагают, что подозреваемый может быть причастен к обстрелам населённых пунктов Донбасса, а также гибели и ранениям мирных жителей региона.
Напомним, ранее лидер украинского неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий заявил, что Протасевич был в Донбассе, но «сражался словом», однако позже в интернете начали появляться фотографии «оппозиционера» в военной форме и с оружием в руках.
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