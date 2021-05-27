Луганск, , 15:31 — REGNUM Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении задержанного в Минске оппозиционера Романа Протасевича. Об этом сообщается 27 мая на официальном сайте ведомства.

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Протасевич подозревается в участии в вооружённом конфликте в Донбассе на стороне одной из украинских террористических организаций.

«Установлено, что летом 2014 года, Протасевич Роман Дмитриевич, добровольно вступил в ряды террористической организации «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… После чего, в период с лета 2014 года по зиму 2015 года, являясь её активным участником, находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты… принимал участие в боевых действиях в составе указанного добровольческого батальона на территории Донбасса», — сказано в сообщении.

Луганские правоохранители полагают, что подозреваемый может быть причастен к обстрелам населённых пунктов Донбасса, а также гибели и ранениям мирных жителей региона.

Напомним, ранее лидер украинского неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий заявил, что Протасевич был в Донбассе, но «сражался словом», однако позже в интернете начали появляться фотографии «оппозиционера» в военной форме и с оружием в руках.

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