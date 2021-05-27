Екатеринбург, , 15:36 — REGNUM На улице Шарташской в Екатеринбурге запретят остановку и стоянку автомобилей. Об этом сообщили в мэрии города.

Чиновники решили установить на улице знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» вместе с табличками о работе эвакуатора. Решение приняли после жалоб жителей на пропускную способность улицы.

Знаки установят на двух участках: от ул. Шарташской, 4 до ул. Мамина-Сибиряка и от ул. Шарташской, 4 до ул. Луначарского. Запреты начнут действовать в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге запретили парковаться на участках улиц Циолковского, Чайковского, Союзная и Банникова.

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