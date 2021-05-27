Лондон, , 16:10 — REGNUM Дочь телеведущего и шеф-повара Гордона Рамзи призналась, что в возрасте 18 лет дважды подвергалась сексуальному насилию. Об этом сообщило издание «Рамблер».

По данным издания, 21-летняя Холли Рамзи в течение трёх месяцев находилась в психиатрической клинике, так как не смогла справиться с психологической травмой самостоятельно. «Мне поставили диагнозы: посттравматическое стрессовое расстройство, тревожность и депрессия. С тех пор я проходила терапию до трёх раз в неделю», — призналась она.

ИА REGNUM напоминает, что у британского шеф-повара Гордона Рамзи пятеро детей. Телеведущий воспитывает четырёх дочерей Меган, Джек, Холли и Матильду, а также сына по имени Оскар.

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