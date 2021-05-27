Лозанна, Швейцария, , 15:24 — REGNUM Чемпионат Европы по велоспорту на треке в Минске отменён. Такое решение приняло 27 мая правление Европейского союза велосипедистов (UEC).

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Отмечается, что турнир отменён в связи с текущей международной ситуацией.

«В последнее время мы с Белорусской федерацией велосипедного спорта отслеживали ситуацию и сегодня приняли решение отменить мероприятие в Минске», — заявил президент UEC Энрико Делла Каса.

Он добавил, что организация работает над поиском альтернативного решения, которое позволит провести турнир.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке должен был состояться в Минске с 23 по 27 июня.